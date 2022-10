30° Edizione Concorso Mondiale dei vini estremi, Sicilia pluripremiata

Premio speciale miglior vino del concorso in assoluto GRAND PRIX CERVIM 2022 Al PASSITO DI PANTELLERIA SHAMIRA 2017 Azienda Agricola Basile

Il Mondial des Vins Extrêmes, organizzato dal Cervim, con il patrocinio dell’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) e la relativa autorizzazione del Ministero alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è l’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche.

Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni. Si tratta di autentiche “isole della biodiversità viticola“ che, però, corrono il rischio di scomparire a causa degli alti costi di produzione e realizzazione dei vigneti (la coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura).

Concorso Internazionale dedicato ai distillati

Extreme Spirits International Contest

Un nuovo concorso internazionale denominato questa volta espressamente dedicato ai distillati di origine vinica (vinacce, fecce e vino), provenienti dalle stesse zone. Il fine è quello di valorizzare non solo i distillati ma anche i ma anche le rispettive zone di produzione, oltre che stimolare ed orientare il consumatore verso un “bere responsabile” e alla scelta di questi particolari prodotti.

In giuria l’enologo Gianni Giardina in rappresentare della Sicilia, in qualità di presidente di una della Commissione di degustazione dei vini e dell’unica commissione dei distillati, di recente nominato Ambasciatore Internazionale delle Viticoltura eroica Cervim.