Danneggiate auto di due impiegati e insegnante

Vandali in azione ad Agrigento. Tre automobili di proprietà di due impiegati e una insegnante sono state danneggiate con oggetti appuntiti. I raid sono avvenuti nel quartiere di Villaggio Mosè e in contrada San Benedetto.

Nella zona commerciale è stata presa di mira la Mercedes di un impiegato 42enne a cui è stata graffiata la carrozzeria. Stessa dinamica, stesso modello di auto e stesso quartiere, anche per una insegnante 52enne a cui sono stati rotti anche gli specchietti.

Danni anche alla Toyota Rav4 di proprietà di un impiegato 27enne in contrada San Benedetto. Ai tre malcapitati non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Al via le indagini. I tre danneggiamenti non sembrerebbero collegati tra loro.