Licata, 138kg pesce in cattivo stato di conservazione: denunciato ambulante

I carabinieri di Licata, unitamente ai colleghi del Nas di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un quarantenne venditore ambulante del luogo. L’ipotesi di reato di detenzione per il commercio di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

Il venditore ambulante, che con il suo autocarro si trovava parcheggiato in corso Roma, è stato sorpreso con 138 chili di pesce ritenuto in cattivo stato di conservazione.

Tutto il pescato è stato sequestrato e avviato alla distruzione poiché ritenuto non idoneo al consumo umano da parte del personale dell’Asp.