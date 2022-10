Licata, Aggiornamento periodico dell’albo dei presidenti di seggio elettorale

Coloro i quali intendono iscriversi nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, in virtù dell’art. 1 comma 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53 che ne regolamenta l’aggiornamento periodico, possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare al Protocollo generale del Comune di Licata entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

A darne notizia è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Nella domanda, i richiedenti, oltre ad indicare cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, devono attestare anche il possesso dei seguenti requisiti:

– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;

– di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Secondaria di 20 grado;

– professione, arte o mestiere;

– di non rientrare nelle categorie indicate dell’art. 38 del Testo Unico n. 361 del 1957 e dell’art. 23 del Testo Unico n. 570 del 1960.

Si rammenta che sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

– coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

– gli appartenenti a Forze armate in servizio;

– i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

– i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

– i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Gli interessati, per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, possono rivolgersi all’ Ufficio elettorale comunale, sito in corso Roma, nell’ex Convento del Carmine, durante l’orario di lavoro.