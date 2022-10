Rubati 5 mila euro in contanti da appartamento: indagini in corso

Cinquemila euro in contanti e diversi monili in oro sono stati rubati da ignoti malviventi dall’appartamento di un impiegato agrigentino di cinquantadue anni. Il furto è stato messo a segno in contrada Mandrascava, all’uscita di Villaggio Mosè.

I ladri sono riusciti a forzare una finestra ed entrare in casa approfittando dell’assenza del proprietario. Dopo aver rovistato ovunque hanno trovato oro, preziosi e soldi in contanti e poi sono scappati.

A fare la scoperta è stato l’impiegato una volta rientrato. All’uomo non gli è rimasto altro che chiamare la polizia e sporgere denuncia. Al via le indagini da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.