Scuola: Chinnici (Pd), ancora decine di studenti disabili senza assisten

“A tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico decine di studenti disabili delle superiori ancora non fruiscono del servizio di assistenza igienico-personale. Alcuni di essi purtroppo non possono neanche andare a scuola. Tutto questo è inaccettabile”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“La Città metropolitana di Palermo a cui spetta il dovere di attivare il servizio – aggiunge – non può trincerarsi dietro interpretazioni legislative, che di fatto negano il diritto allo studio di questi studenti. Ad attendere che la burocrazia trovi una soluzione ci sono decine di ragazzi e altrettanti lavoratori specializzati che da anni si occupano di loro con grande professionalità”.

“Da insegnante, prima che da politico – conclude Chinnici – chiedo alla Città metropolitana di rimediare con urgenza ad un questione che andava risolta già al primo giorno di scuola”.