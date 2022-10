Droga e penne di insulina in palestra, arrestato bodybuilder

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di sostanze dopanti i carabinieri hanno arrestato a Messina un 44enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione in una palestra i militari hanno trovato 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 4 penne di insulina, sostanza ritenuta dopante per l’attività sportiva, nascosti nell’ufficio del proprietario.

Un cliente 44enne, incensurato, è stato trovato in possesso di una penna di insulina e denunciato per ricettazione. La droga è stata sequestrata, mentre per il titolare della struttura è scattato l’arresto in flagranza.