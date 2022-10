Scossa di terremoto tra Palermo e Monreale magnitudo 2.5

Lieve scossa di terremoto nella serata di oggi, 9 ottobre nel Palermitano. La scossa è stata avvertita dalla popolazione di alcuni rioni di Palermo. Alcune persone sono anche scese in strada in seguito alla scossa per paura di una nuova replica.

In particolare, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra il Comune di Monreale e il Comune di Palermo, nella zona tra Boccadifalco e San Martino delle Scale.

Secondo l’Ingv il sisma ha avuto magnitudo “ML 2.5 si è registrato nella zona di Monreale ad una profondità 9 km”. La scossa, da quanto si apprende al momento, non avrebbe causato danni a persone o cose.

Sisma avvertito dalla popolazione nonostante la bassa intensità

Diverse sono le persone che hanno segnalato di aver sentito la terra tremare nonostante la magnitudo bassa, soprattutto nella zona di Boccadifalco, Altarello, Noce e Zisa. Alcune persone, dopo aver avvertito la scossa, per paura di una replica più forte, si sono riversate in strada. Tante le segnalazioni da Monreale e Palermo, zone più vicine all’epicentro, Altofonte, Capaci, Torretta, e Montelepre.