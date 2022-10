Agrigento, svaligiato furgone di una ditta: indagini in corso

Ladri in azione nel quartiere di San Michele, ad Agrigento. Ignoti hanno preso di mira il furgone di proprietà di una ditta, in uso ad un dipendente sessantenne, svaligiandolo. Portati via vari oggetti da lavoro e un transpallet.

A fare la scoperta è stato l’uomo una volta tornato a prendere il mezzo. Il furgone si trovava parcheggiato in via Monsignor Calogero Licata, a poca distanza dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Al via le indagini da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura.