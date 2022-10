Canicattì, rapina a mano armata nel sonno: indagini in corso

Un bandito armato di pistola ha fatto irruzione in un appartamento, mentre gli occupanti dormivano, e dopo averli svegliati li ha rapinati. È successo in una casa in via Leopardi, a Canicattì.

Il malvivente, con volto parzialmente travisato, è riuscito dunque a rapinare due giovani immigrati somali. Si tratta di un ventottenne e di un trentaquattrenne. Magro il bottino. Portati via 80 euro in contanti e un telefono cellulare.

Il bandito si è poi dato alla fuga facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Canicattì’ che, dopo aver raccolta la testimonianza dei due immigrati, hanno avviato le indagini.