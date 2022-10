Lampedusa, bimbo di 14 mesi ricoverato per aver ingerito hashish

Un bimbo di appena 14 mesi di Lampedusa è stato ricoverato all’ospedale “Di Cristina” di Palermo dopo aver ingerito dell’hashish. Lo scrive il quotidiano Repubblica. Il bimbo, le cui condizioni comunque sono in miglioramento, si trova in osservazione e si stanno valutando eventuali danni alle cellule cerebrali.

Intanto la Procura dei Minorenni, diretta dal magistrato Claudia Caramanna, vuole vederci chiaro aprendo un fascicolo d’inchiesta.

In attesa dei dovuti accertamenti è stata sospesa momentaneamente la potestà genitoriale. È il diciassettesimo caso da inizio anno in Sicilia di un bimbo che finisce in ospedale per aver avuto contatti con le droghe.