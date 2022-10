Ravanusa in Brianza per una partita d’amicizia di grande successo

Sabato 8 ottobre nel tardo pomeriggio presso lo stadio “Benedetto Citterio” a Lesmo in provincia di Monza e Brianza, Comune famoso per la curva che porta il suo nome nel circuito di Formula1 a Monza, si è disputata la partita di calcio “Trofeo dell’amicizia” tra QUELLI DEL VENERDI’-Città di Ravanusa e gli AMICI DELLA BRIANZA.

L’incontro, già programmato nella scorsa primavera quando erano stati i brianzoli ad andare in trasferta a Ravanusa, ha confermato e consolidato l’amicizia e la passione calcistica che lega le due associazioni, lontane solo geograficamente. Tra gli spalti non sono mancati i tifosi di entrambe le squadre, in particolare per Quelli del Venerdì, che sono stati raggiunti da diversi amici di origine Ravanusana che abitano nel Nord.

In campo, nei primi venti minuti di gioco, le due squadre si sono studiate e contrastate e le occasioni pericolose sono state poche in entrambi i versanti. Dalla mezz’ora del primo tempo in poi, la tecnica e la tattica sono venuti fuori. La prima occasione da goal l’hanno avuta Quelli del Venerdì, mancando clamorosamente una rete a pochi metri dalla porta con una palla spedita sopra la traversa, dopo vari scambi di gioco a centrocampo, degni di nota, per un perfetto assist servito alla prima punta. I brianzoli, sostenuti dai loro numerosi tifosi presenti in tribuna, rispondevano con un’occasione da rete, ma il portiere di Quelli del Venerdì neutralizzava con una eccezionale parata. Le occasioni da goal si alternavano in entrambi i versanti, ma al 40° del primo tempo da una giocata sulla fascia destra del campo, i brianzoli da un cross insidioso in area di Fabio Di Pasquali facevano scaturire, in modo rocambolesco, una carambola tra difensore e portiere avversario consentendo alla palla di entrare in rete con un semplice tocco della punta brianzola Stefano Fumagalli. Il primo tempo si concludeva con gli Amici della Brianza in vantaggio per 1 a 0.

Nel secondo tempo iniziano i primi cambi di giocatori per entrambi le squadre, sostituzioni che hanno dato ulteriore freschezza e ritmo alla partita. Nella ripresa, i brianzoli subito si buttavano in avanti e creavano un paio di occasioni da rete che gli potevano consentire di chiudere la partita, ma la formazione di Quelli del Venerdì puntando sulle potenzialità e sulle doti individuali di tanti suoi calciatori, riusciva a reagire e creare chiare e nette azioni offensive, con delle ripartenze che per ben tre volte consecutive hanno mancato clamorosamente la rete, in una serata che sembrava negativa. Nel mentre, la partita giungeva quasi al 90° e quando tutto sembrava che finisse con la vittoria dei padroni di casa, al 92° in piena fase di recupero, da un perfetto e calibrato lancio dal centrocampo, l’attaccante Andrea Veneziano di Quelli del Venerdì riusciva a dribblare il primo difensore, ed entrando in area di rigore diretto verso la porta, veniva atterrato in modo scorretto da un difensore, tale che l’arbitro il Sig. Aurelio Cattafi non esitava a concedere un calcio di rigore che veniva trasformato magistralmente dal centravanti Antonio Giannini e chiudeva l’incontro mandando negli spogliatoi le formazioni con il pareggio di 1-1.

Come per il primo incontro svoltosi a Ravanusa, anche in questa occasione le due formazioni, sin dal fischio d’inizio, si sono caratterizzate da quella passione calcistica che i singoli calciatori, seppur non più in età giovanissima, continuano a praticare.

Per la squadra degli “Amici della Brianza” erano presenti nella rosa: Fabio Di Pasquali, Sergio Caremi, Silvio Cristofalo, Luigi Cavarretta, Matteo Motta, Alessandro Greco, Mattia Fiori, Francesco Bono, Francesco Fragomeni, Giordano Menelao, Massimo Gardini, Stefano Fumagalli, Giulio Giacometti, Ergis Topanxha, Alessandro Colombo-Allenatore.

Invece la rosa dei nomi di “Quelli del Venerdì” era composta da: Giuseppe Formica, Domenico Castronovo, Giuseppe Viola, Lillo Calafato, Totò Brancato, Marco Fumo, Rino Sagona, Carmelo Giannone, Mauro Toccacelli, Giuseppe Zagarrio, Totò Auria, Andrea Veneziano, Totò La Marca, Giovanni Formica, Totò Vivacqua, Antonio Giannini, Leonardo Sagona-Allenatore.

“Abbiamo trascorso tre giorni bellissimi – dichiara Totò La Marca (capitano di Quelli del Venerdì) – dove abbiamo visitato le Città di Milano, Monza e Como in un tour che ci ha permesso di godere le tante meraviglie che il territorio lombardo offre. Una trasferta con l’obbiettivo principale di riabbracciare gli amici brianzoli e condividere questo rapporto culturale e sportivo nato attraverso la passione del calcio. Una esperienza davvero unica – continua La Marca – che rimarrà scolpita in ognuno di noi, che ci ha permesso di crescere nei rapporti personali e di unire ancor di più nella fraterna amicizia queste realtà associative, distanti in termini di km ma vicini in termini di affetto e reciproca stima. Siamo davvero orgogliosi per quanto di bello creato, ed è questo il miglior risultato che portiamo a casa, così come gli Amici della Brianza. Infine è stata grande la gioia e l’emozione di aver rivisto anche tanti cittadini Ravanusani che vivono nel nord-Itala che per l’occasione sono venuti per noi a sostenerci dagli spalti”.

“L’esperienza vissuta – afferma Fabio Di Pasquali (capitano degli Amici della Brianza) – rimarrà nei nostri cuori per tanto tempo; questa “Partita dell’amicizia” è stata come un grande abbraccio lungo 3.000 Km, come la strada che le due squadre hanno percorso ad aprile ed appunto l’8 ottobre, per riunirsi nel nome dell’amicizia. Abbiamo riunito – continua Fabio – l’Italia dall’estremo nord all’estremo sud ancora una volta, dimostrando nel nostro piccolo, grazie al calcio, che le distanze territoriali e culturali non esistono, e che l’impegno, la passione e l’umiltà, possono permettere di raggiungere qualunque risultato, così come abbiamo fatto noi “Amici della Brianza” e “Quelli del Venerdì”. Viva il calcio amatoriale e viva l’amicizia”.

Non è mancato dopo la partita, un momento di convivialità, avendo la squadra della Brianza offerto la cena alla squadra ospite in una serata che si è conclusa festosamente con scambio di trofei e targhe ricordo, promettendosi di partecipare in futuro ad un prossimo torneo insieme ad altre squadre di calcio ed associazioni similari.