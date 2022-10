Tragico incidente autonomo: morto motociclista

Un uomo di 52 anni, Alfio Presti, è morto giovedì notte in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale autonomo verificatosi lungo via Delle Ginestre, Pedara.

L’uomo, alla guida di una “Benelli” 250 ha perso il controllo della moto finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Sbalzato via dalla sella è finito sull’asfalto sbattendo violentemente la testa non protetta dal casco. Inutili i tentativi di rianimarlo del 118.

Ad intervenire per i rilievi e le indagini del casi i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Acireale e gli agenti della Polizia municipale. A

Alfio Presti risiedeva insieme al figlio col quale gestiva un B&B a poche decine di metri dal luogo dell’incidente