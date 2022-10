Alcool a minori e niente scontrini: multa a locale

La guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, a margine di mirati accertamenti, ha elevato una sanzione di duemila euro nei confronti un locale a Siculiana marina.

Tra le contestazioni al titolare del locale ci sono l’aver servito bevande alcoliche a minorenni, il non aver battuto diversi scontrini fiscali e il non aver esposto la tabelle per gli alcolici.

Il controllo della guardia di finanza era scattato in seguito alle lamentele per la musica troppo alta. Il fascicolo è stato inviato alla Prefettura di Agrigento per le valutazioni del caso.