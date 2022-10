Autotrasporto, Riesplode la protesta in Sicilia

Fai Sicilia è vicina ai produttori di uva Italia che stanno attraversando la grave crisi dovuta all’esplosione dei costi e alla influenza negativa che questa ha avuto nei confronti del potere di acquisto delle persone.

Il comparto era già fortemente penalizzato dalla posizione geografica della nostra regione, dalla carenza di infrastrutture viarie e logistiche e dagli scarsi collegamenti navali.

Abbiamo sempre sostenuto nei tavoli istituzionali di ogni livello che bisogna intervenire per fare riconoscere le peculiarità della nostra regione che vive quasi esclusivamente di agricoltura e che soffre la distanza dai mercati di sbocco; abbiamo chiesto che il riconoscimento della Sicilia da parte dell’U.E. come zona remota si trasformasse in aiuti concreti alle imprese per il trasporto e la logistica, unica soluzione per competere nei mercati ortofrutticoli europei. Naturalmente è necessario che tutti i produttori agricoli facciano la loro parte e si organizzino in cooperative, consorzi o O.P..

Fai Sicilia è pronta ad unirsi alla protesta dei produttori di uva Italia e agli altri produttori agricoli in quanto nostri principali committenti.

E’ necessario ed urgente che i politici siciliani si attivino per evitare una rivolta popolare.

IL SEGRETARIO

Salvatore Bella