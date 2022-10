Reddito di cittadinanza, in Sicilia quasi 700 mila beneficiari

In Sicilia sono quasi 700 mila le persone che, almeno per una mensilità, hanno percepito il reddito di cittadinanza. Il dato è fornito dall’Inps ed è in aggiornamento considerato che si tratta soltanto del mese di agosto. Per la precisione sono 667.120 unità, per oltre 276mila nuclei familiari coinvolti. Soltanto la Campania supera la Sicilia in questa speciale classifica. Si tratta del 14% circa della popolazione siciliana. Un dato che comunque risulta in calo (anche se provvisorio) rispetto al 2021 quando in Sicilia i beneficiare del sussidio erano 713mila mentre 658mila unità nel 2020.