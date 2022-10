Svaligiata abitazione a Canicattì: portati via soldi, oro e orologi

Ladri ancora in azione a Canicattì. Sono due le abitazioni svaligiate in poco tempo dai malviventi. Il primo furto si è verificato in via Nilde Iotti dove ignoti, utilizzando un ponteggio montato per alcuni lavori, sono riusciti ad entrare all’interno di un appartamento di proprietà di una 32enne e portare via 4 mila euro in contanti, orologi, oro, spille e perfino un “folletto”.

A fare la scoperta è stata la giovane che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato.

Il secondo furto è avvenuto in via Duca degli Abruzzi. I ladri, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa che si era allontanata per fare la spesa, sono entrati e hanno messo a soqquadro l’intera casa portando via un telefono cellulare. Al via le indagini.