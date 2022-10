Aragona, Codacons denuncia: “Locali comunali utilizzati da privati come deposito rifiuti”

Locali di proprietà del comune di Aragona sbarrati da un cancello e utilizzati da privati cittadini come deposito di rifiuti. A denunciare l’accaduto è il Codacons Agrigento che ha raccolta la segnalazione attraverso una app appositamente creata per queste situazioni. “Ecco nel video e nelle foto, come si presenta un corridoio di servizio all’interno del Comune di Aragona, sembrerebbe, così come riportato nella segnalazione, che lo spazio di proprietà comunale, venga utilizzato da commercianti della zona come deposito rifiuti, rifiuti dei quali purtroppo sono vittime anche gli impiegati comunali che hanno le finestre su quel corridoio di servizio. “Non pensiamo che il Sindaco Pendolino sia a conoscenza di quanto avviene in quei locali comunali, confidiamo nella sua buona Amministrazione e ci rivolgiamo a lui con l’invio anche di questa segnalazione, per il ripristino della legalità, visto che utilizzare, seppure un corridoio degli uffici comunali, come deposito di rifiuti, non depone certamente bene per nessuno degli attori”