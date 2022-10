Assenteismo, obbligo di firma per 6 dipendenti comunali nel messinese

Obbligo di firma per sei assenteisti nel Messinese. I carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip su richiesta della procura di Messina, nei confronti di sei dipendenti del Comune di Santa Domenica Vittoria, accusate di truffa aggravata e false attestazioni e certificazioni.

Gli indagati, con mansioni d’ufficio o legata alla manutenzione di impianti comunali e del verde pubblico, dall’ottobre 2021 al marzo scorso, con sistematicita’, dopo aver passato il badge all’entrata, si assentavano dal luogo di lavoro per fare la spesa, rientrare nell abitazioni per lunghi periodi di tempo, recarsi nei fondi agricoli di loro proprieta’ o rimanere in auto a dormire.