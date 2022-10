Favara, indagato per violenza sessuale vìola misura: arrestato 73enne

Prova a riavvicinarsi all’ex moglie violando di fatto la misura cautelare a cui era sottoposto in seguito ad una denuncia per violenza sessuale. I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un pensionato di 73 anni.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. A denunciare il 73enne era stata la moglie – nel gennaio del 2018 – dopo alcuni episodi di maltrattamenti e violenze. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe violato la misura cautelare cui era sottoposto.