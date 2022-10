Libero Consorzio, firmati due contratti d’appalto per interventi su istituti scolastici

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà con diverse modalità su due istituti scolastici di propria competenza grazie alla stipula di altrettanti contratti d’appalto relativi a gare già aggiudicate nelle scorse settimane.

Il primo riguarda il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) R.P.A. SRL (mandataria) e RGM SRL (mandante) con sede a Perugia, che ha offerto il ribasso del 36,1% (importo contrattuale complessivo di 288.374,83 euro più Iva), e finanziato con fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU.

Firmato anche il contratto d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona, aggiudicato all’impresa SITEC S.R.L di Capo D’Orlando (ME) che ha offerto il maggior ribasso del 28,754% per un importo contrattuale complessivo di 526.512,13 euro più IVA