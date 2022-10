Acqua e fognatura a Favara, Palumbo: “a lavoro per garantire servizio a intero territorio”

“Siamo al lavoro per garantire i servizi di acqua e fognatura in tutto il territorio cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo ottenuto dall’Aica di predisporre i progetti che saranno poi inseriti nella programmazione Ati per ottenere di garantire reti delle acque bianche e nere nelle zone oggi scoperte grazie al programma di finanziamento denominato CIS-Contratto Istituzionale di Sviluppo Linea Acqua bene Comune”, a comunicarlo è il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

Le zone interessate dal progetto saranno quelle di contrada San Pietro, via Porta di Mare, via Portella, via Pio La Torre/Rocca Stefano, contrada Perciata e contrada Piana Traversa.

“Si tratta, precisa il primo cittadino, di una programmazione a lungo termine e quello che abbiamo compiuto è a tutti gli effetti solo il primo passo. Certamente accogliamo positivamente la disponibilità da parte di Aica ad ascoltare le nostre richieste affinché a tutto il territorio comunale sia garantito lo stesso accesso a due servizi essenziali che rappresentano, tra l’altro, anche un presidio da un punto di vista sanitario.”