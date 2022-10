Auto contro guard-rail sull’A20 a Cefalù, un morto e due ferite

Un’auto è andata a sbattere contro il guard-rail dell’A20 causando la morte di un uomo e il ferimento in modo grave di una ragazza. Secondo le prime notizie ci sarebbe una terza ferita.

Lo scontro mortale è avvenuto in autostrada all’altezza dell’Hotel Costa verde nei pressi del territorio comunale di Cefalù lungo la Palermo-Messina in direzione della città dello Stretto.

Nell’incidente sulla Palermo Messina è morto Carlo Giovani Tripodo di 71 anni di Capo d’Orlando. Al suo fianco era seduta la sorella Carolina Tripodo di 67 anni.

La donna è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale Giglio di Cefalù all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. I medici si sono riservati la prognosi.

Sull’auto c’era anche la nipote di 22 anni.

La giovane è stata trasportata al Giglio per alcuni esami e controlli. Non sarebbe in pericolo di vita.