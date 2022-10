Bruciata l’auto di un impiegato: incendio doloso

Non c’è alcun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato l’automobile di proprietà di un impiegato quarantenne di Licata. Il rogo è avvenuto in via Torquato Tasso. Ignoti hanno cosparso con del liquido infiammabile il paraurti del mezzo appiccando poi le fiamme.

A fare la scoperta è stato lo stesso impiegato che, affacciandosi dalla finestra, ha notato il fuoco avvolgere l’auto. Sul posto i pompieri del distaccamento di Licata. Al via le indagini da parte degli agenti del commissariato.