Campobello di Licata, Domanda per Presidente di seggio elettorale

Segnaliamo alla cittadinanza che in questo mese di Ottobre si può presentare la domanda per entrare nella lista dei Presidenti di seggio.

I requisiti minimi per fare la richiesta sono:

Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

avere età compresa fra i 18 e i 70 anni.

Si può presentare la domanda presso l’ufficio elettorale del nostro Comune, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle 13, entro il 31 ottobre

