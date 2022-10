Canicattì, Club delle Mamme: “Vestire il Sacro”

Il Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino “, nel suo 753esimo anno di presenza sul territorio, e la comunità di San Domenico nella settimana in cui si festeggia la Madonna del Rosario propongono un incontro che avrà come oggetto: “Vestire il Sacro “. Il culto mariano nella nostra città si esprime anche attraverso oggetti votivi ai quali da sempre la devozione e religiosità popolare hanno affidato il segno di cura e sacralità. Oggetti votivi che costituiscono un vero patrimonio di arte e cultura. Venerdi 14 ottobre alle 19,00 presso la Chiesa di San Domenico, Don Salvatore Casa’, il Professore Gaetano Augello e l’Architetto Massimo Muratore svilupperanno e pregeranno gli intervenuti sui vari aspetti del culto mariano. L’incontro sarà moderato dall’ avv. Carmen Augello nella carica di Presidente del Club delle Mamme per l ‘anno sociale 2022-2023.