Tentò rapina, 19enne si costituisce

Un 19enne agrigentino si è presentato al Comando Provinciale dei carabinieri confessando di essere l’autore della tentata rapina avvenuta lo scorso 21 settembre in un negozio cinese in via Unità d’Italia, nel quartiere di Fontanelle. Il giovane è stato così denunciato e dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di tentata rapina.

Lo scorso 21 settembre si era presentato al negozio armato di pistola, con volto travisato da un foulard intimando alla cassiera di consegnare i soldi. La dipendente del negozio, spaventata, accusò un malore fino a svenire. Il ragazzo, per la paura, fuggì. Adesso, forse capendo di essere ormai braccato, ha deciso spontaneamente di ammettere le proprie responsabilità e presentarsi in caserma.