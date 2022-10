Turismo siciliano, sostegno della Regione a 58 imprese per partecipazione a fiere internazionali

Un sostegno dalla Regione a 58 imprese siciliane nel settore del turismo per partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali Ttg Rimini, Wtm Londra, Ibtm Barcellona e Itlm Cannes.

È stata pubblicata, infatti, la graduatoria delle aziende che hanno aderito all’avviso “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale” del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, finanziato con fondi del Po Fesr, che prevede la copertura da parte della Regione del costo dei servizi fieristici, in particolare della postazione (con le attrezzature) e degli appuntamenti.

È stata realizzata una graduatoria che include agenzie di viaggio e tour operator (con codice Ateco 79) e una per le strutture ricettive (codice Ateco 55) in modo da garantire la partecipazione ad almeno una fiera a tutte le aziende ammesse dall’avviso.

Così, saranno 40 le imprese che parteciperanno alla Ttg di Rimini (16 agenzie di viaggio e 24 strutture ricettive), in 8 andranno a Cannes (5 agenzie e 3 strutture), 14 a Londra (9 agenzie e 5 strutture) e 10 a Barcellona (6 agenzie di viaggio e 4 strutture ricettive).

Messina “Aiuti ad imprese sono tornati tra competenze assessorato Turismo”

“Finalmente gli aiuti alle imprese sono tornati tra le competenze dell’assessorato del Turismo – afferma l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina – costituendo un valore aggiunto per il supporto del settore che, negli ultimi anni, era stato inglobato tra gli aiuti generici delle Attività produttive senza una specifica collocazione. Con particolare orgoglio l’assessorato è riuscito a definire, in pochissimo tempo dal trasferimento delle competenze, tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione delle imprese turistiche alle fiere internazionali, raccogliendo il particolare compiacimento da parte delle associazioni di categoria. Il brand ‘Sicilia’ non solo potrà godere delle azioni di promozione e comunicazione messe in campo, ma anche del contributo che potranno apportare le imprese in questi prestigiosi appuntamenti col supporto dell’assessorato”.