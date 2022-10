Canicattì, travolge pedone e scappa: denunciato 86enne

Un ottantaseienne di Canicattì è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso dopo aver travolto un pedone in via Giudice Saetta ed essere fuggito. L’anziano si trovava alla guida di una Fiat Panda quando, nei pressi del supermercato Eurospin, ha investito un 68enne residente a Castrofilippo.

Quest’ultimo è caduto rovinosamente sul selciato riportando traumi sparsi e contusioni. L’automobilista, piuttosto che fermarsi e prestare soccorso, ha ben deciso di continuare la marcia e allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Ci sono voluti due giorni, anche grazie alla ricostruzione di alcuni testimoni, a identificarlo e denunciarlo. All’anziano è stata ritirata anche la patente di guida. Il pensionato 68enne, invece, se la caverà con trenta giorni di prognosi.