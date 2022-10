Confimprese Sicilia: “Poco export prodotti agroalimentari”

In Sicilia non decollano le esportazioni dei prodotti del settore agroalimentare. Secondo i dati diffusi da Confimprese, nel 2021 l’Isola è riuscita ad esportare un valore in milioni di euro del 2,9% sul totale nazionale dell’agroalimentare e dell’ 1,9% sull’alimentare. ?”Pochi, per ciò che la Sicilia è in grado di esprimere per qualità e potenzialità dei prodotti – dice Giovanni Felice, presidente di ConfimpreseItalia Palermo – Pur se nel 2022 c’è un piccolo segnale di ripresa, è necessario invertire la rotta, consentendo alle micro e piccole imprese di esportare”.

Per far ciò, Confimprese ha messo in campo il progetto See Sicily easy export – oggi presentato a Palermo – finalizzato a favorire l’internazionalizzazione anche delle piccole aziende siciliane, dando loro la possibilità di conoscere ed usufruire dei servizi e le agevolazioni fornite da banche e istituzioni, aiutandole a trovare mercati adatti alla loro capacità produttiva. Da metà ottobre, infatti, sarà operativo nella sede di Confimprese, in via Catania, a Palermo, uno sportello che, utilizzando la rete di convenzioni e collaborazioni tra il sistema Confimprese, banca d’Italia, Abi, bank of China, Simest ed Ice, partner del progetto, sarà al servizio delle imprese che intendono esportare. ?

“Serve un cambio delle modalità fin qui utilizzate per le esportazioni – conclude Felice – che sono più adatte per le grandi aziende e finiscono per tagliare fuori dai canali dall’esportazioni la maggior parte delle imprese siciliane”.