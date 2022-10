Convocazione Consiglio Comunale ordinario per lunedì 17 ottobre

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

COMUNICAZIONIDELPRESIDENTE.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI. INTERROGAZIONI.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “ISTITUZIONE VOLONTARIATO CIVICO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31989 DEL 16/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: RESTIVO C., LICATA D., TURCO A., ALESSI A., LO GIUDICE G.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “REGALA UN ALBERO ALLA CITTÀ”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31997 DEL 16/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: RESTIVO C., LICATA D., TURCO A., ALESSI A., LO GIUDICE G.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “INIZIATIVE ISTITUZIONALI PER MITIGARE GLI EFFETTI DELL’AUMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33641 DEL 30/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALIANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “SPORT E PERIFERIE 2022”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33642 DEL 30/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: ANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “NOMINA GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 106/2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33643 DEL 30/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALIANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO.

9. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “CRISI DEL COMPARTO AGRICOLO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 38974 DEL 05/10/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI LALICATA GIUSEPPE E MARCHESE RAGONA LILIANA.

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE CIVICHE TEMATICHE”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 30732 DEL 04/08/2022, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL C.C., DOMENICO LICATA E DAL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, CONSIGLIERE ALIDA TURCO;

11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 09/08/2022 AVENTE PER OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 , ANNUALITÀ 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 250, COMMA 2 TUEL” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 35081 DEL 09/09/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 3 D.SSA C. MELI;

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ASSEGNAZIONE DESTINAZIONE D’USO A PORZIONE DI AREA ALL’INTERNO DEL PERIMETRO CIMITERIALE. VARIAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 36250 DEL 16/09/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 5 ING. G. MELI;

13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VALUTAZIONI PARERI E DECISIONE SULLA SUSSISTENZA DI PRESUNTA SITUAZIONE INCOPATIBILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 14, L.R. N. 31/1986 E SS.MM.II.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 40129 DEL 13/10/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 1 D.SSA M. G. CIGNA.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.