Isole minori. Schillaci (M5S): Estate fallimentare sul fronte dei collegamenti marittimi. Regione faccia rispettare contratti con compagnie

“La protesta del sindaco di Ustica che vuol far sentire la voce dei suoi concittadini a causa dei continui ritardi del traghetto che collega l’isola con la terraferma è solo l’ultima palese dimostrazione di una stagione estiva fallimentare sul fronte dei collegamenti con le isole minori siciliane. Chiediamo al dipartimento l’applicazione corretta della convenzione con le conseguenti sanzioni alle compagnie di navigazione in contratto o convenzione con la Regione Siciliana”.

A dichiararlo è Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle ancora a proposito dei reiterati disservizi sui collegamenti con le isole minori siciliane.

“Nella mia ultima interrogazione – spiega Schillaci – chiedevamo l’applicazione di sanzioni come previsto in convenzione. I mezzi sono spesso lenti, obsoleti, sporchi e carenti anche dei servizi essenziali. Tutte cose rilevate e denunciate negli anni e sulle quali la Regione non ha mosso un dito. A tali propositi, nel corso delle variazioni di bilancio a Sala d’Ercole è stato approvato un mio emendamento per istituzione di tavolo di coordinamento per vigilare su applicazione corretta della convenzione. Anche in questa estate tutto è andato storto da questo punto di vista. Auspichiamo che il nuovo governo regionale, anche se in continuità politica con il precedente, possa affrontare la questione in maniera urgente e risolutiva” – conclude Roberta Schillaci.