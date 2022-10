Maltempo: soccorsi turisti intrappolati a Punta bianca

I Vigili del fuoco di Agrigento hanno salvato 16 turisti di Milano e Bologna rimasti intrappolati a Punta Bianca dove erano andati, questo pomeriggio, per una escursione in sella a bici elettriche. L’intervento di soccorso è durato circa cinque ore e sono intervenuti anche mezzi cingolati e 4×4 per recuperare sia le persone che le bici.

A causa della forte pioggia, il gruppo di escursionisti – dai 60 ai 70 anni – non poteva procedere oltre, né recuperare la strada principale.

La squadra intervenuta era composta dai capo reparto Antonio Piazza e Ignazio Capizzi e dai vigili del fuoco Filippo Vizzì, Diego Motisi, Andrea Lo Mascolo, Angelo Sirrao e Giovanni Cusumano. A coordinarli è stato il comandante provinciale Giuseppe Merendino.