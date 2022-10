Renato Schifani proclamato presidente della Regione Siciliana

Renato Schifani e’ stato proclamato presidente della Regione siciliana. La proclamazione e’ avvenuta alle 17.30, presso la Corte d’appello di Palermo. Inizia ufficialmente, dopo le elezioni del 25 settembre, l’attivita’ del nuovo esecutivo regionale di centrodestra guidato dall’esponente di Forza Italia, ex presidente del Senato.

“Daro’ immediatamente segnali concreti alle fasce deboli”. Cosi il presidente della Regione, Renato Schifani, al termine della cerimonia di proclamazione nell’Aula magna del Palazzo di giustizia di Palermo. “Poi esaminero’ tutti i dossier di tutti gli assessorati – ha proseguito – perche’ il mio compito e’ di ordinaria amministrazione. Lavorero’ molto su questo compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realta’ territoriali. Sono abbastanza preso da questa grande responsabilita’, so bene quale sia il compito che mi accompagnera’. Rappresentero’ i siciliani davanti davanti al governo nazionale che si creera’ tra poco: lo fara’ con fiducia, determinazione e rispetto reciproco dei ruoli”.

Alla breve cerimonia hanno preso parte alcuni esponenti politici del centrodestra. Nell’aula magna del Tribunale c’erano l’assessore uscente alle Infrastrutture Marco Falcone (Fi), in pole position per un posto nella giunta Schifani, il recordman di voti alle regionali (oltre 21 mila) Edy Tamajo (Fi), l’assessore uscente Alessandro Arico’ (FdI) il cui nome circola- assieme ad altri – per la presidenza dell’Assemblea siciliana. Presenti anche Francesco Cascio (Fi) e Francesco Scoma (Lega), per i quali si parla di un ruolo nel governo Schifani anche se al momento il governatore insiste per avere dai partiti nomi di deputati eletti per gli incarichi nell’esecutivo. Ad accogliere Schifani pure Nuccia Albano, la deputata eletta con la Dc di Cuffaro, anche lei nel toto-nomine. Domani, alle 18, Schifani si rechera’ a Palazzo d’Orleans per ricevere le consegne da Nello Musumeci che rientrera’ in mattinata da Roma – dove ha votato oggi per il presidente del Senato – proprio per la cerimonia di insediamento.