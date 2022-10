Caro energia, Assopanificatori: “comparto a rischio chiusure”

La filiera del pane sta vivendo un momento di grave difficoltà a causa dell’aumento dei costi di produzione, determinati dai rincari dall’energia di luce e gas.

“I prezzi all’ingrosso delle farine di grano tenero in costante aumento, arrivano a segnare un +51% e +45% nei mesi di agosto e settembre, rispetto ai prezzi di un anno fa”. È la denuncia lanciata dal presidente Fiesa Assopanificatori Confesercenti, Davide Trombini, in occasione della Giornata Mondiale del Pane del 16 ottobre. Chi produce questo importante alimento si trova ad un bivio, sottolinea Trombini: “Chiudere, magari anche temporaneamente, o aumentare i prezzi, salvo dover intervenire ancora più drasticamente con tagli a produzione e addetti. Per questo cogliamo l’occasione di questa giornata per rivolgere un vivo appello alle forze politiche tutte e al futuro Governo, affinché si esca dalle misure tampone per contrastare il caro energia e si metta mano al riconoscimento strutturale del delta del prezzo dell’energia, sterilizzando gli aumenti rispetto al primo semestre 2021”.

Per celebrare la ricorrenza Fiesa Assopanificatori Confesercenti, ha organizzato per domenica alle dieci, sul Sagrato del Duomo di Ferrara, l’iniziativa ‘Il Pane della Pace’. All’evento parteciperanno oltre i vertici nazionali di Assopanificatori, il presidente di Fiesa Confesercenti, Daniele Erasmi. Sarà anche presentata la mostra dei Pani d’Italia provenienti da Messina, Agrigento, Matera, Foggia, Monte Sant’Angelo, da diverse realtà dell’Abruzzo, del Molise, della Campania, di Roma e Lazio, Pesaro Ravenna e Modena e Milano. Inaugurerà la mostra, l’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini, e il Vescovo di Ferrara, Mons. Perego, che procederà alla benedizione del “Pane della Pace”, panini prodotti con una particolare farina, il monococco, una varietà di grano antico. I panini, dopo la benedizione, saranno distribuiti alla cittadinanza, e le offerte ricavate saranno devolute alla Caritas Diocesana. Inoltre, in ogni parrocchia della città i panificatori di Confesercenti, consegneranno una pagnotta.