Incidenti sul lavoro tra Licata e Palma di Montechiaro, due feriti

Due incidenti sul lavoro si sono verificati tra Palma di Montechiaro e Licata. Un uomo e una donna sono finiti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dopo aver riportati seri traumi ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Il primo episodio si è verificato all’interno di un’azienda che si occupa di servizi postali a Palma di Montechiaro. Una cinquantenne addetta alle pulizie è scivolata mentre stava lavorando sbattendo rovinosamente a terra. L’impatto con il suolo è stato violento e ha riportato la frattura di una vertebra.

Il secondo episodio è avvenuto in un’azienda ittica a Licata. Un operaio trentenne, mentre stava sistemando la merce, è caduto da un’altezza di diversi metri riportando fratture multiple a gambe e piedi. Per lui è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni.

In corso accertamenti da parte dell’ispettorato del lavoro per verificare le posizioni lavorative di entrambi i dipendenti.