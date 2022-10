Porto Empedocle, crea il panico in studio medico: arrestata 42enne

I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato una 42enne per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e interruzione di pubblico servizio. La donna, in attesa della convalida del provvedimento, è stata posta ai domiciliari.

La 42enne si era presentata in uno studio medico chiedendo la prescrizione per accertamenti radiologici con una certa insistenza. Il medico ha così deciso di chiamare la polizia con la speranza di far cessare il caos che si era venuto a creare. All’arrivo degli agenti però la donna sarebbe andata in escandescenza tentando di aggredire il medico e gli stessi poliziotti.

Per questo motivo è stata arrestata in flagranza di reato. Inoltre la donna è stata anche segnalata alla Prefettura di Agrigento poiché, a margine di una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti due grammi di hashish.