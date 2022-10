Porto Empedocle, deve scontare 4 anni per maltrattamenti: arrestato 44enne

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un uomo di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e accesso abusivo a sistema informatico.

La Corte di Appello di Palermo ha stabilito nei suoi confronti una condanna a quattro anni e un mese di reclusione.

L’empedoclino, che si trovava ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, è stato arrestato e condotto nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. La vicenda risale al 2018. A denunciare mesi di soprusi e maltrattamenti l’ormai ex moglie.