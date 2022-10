Regionali, ufficializzati gli eletti nell’agrigentino: fuori Pullara e Di Caro

A distanza di due settimane dal voto in Sicilia, che ha visto l’elezione di Renato Schifani quale nuovo presidente della Regione, arriva (finalmente) l’ufficializzazione dei deputati agrigentini eletti all’Assemblea Regione Siciliana. L’ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento, presieduto da Federica Bonsangue, ha comunicato i risultati definitivi accertati che adesso saranno inoltrati alla Segreteria dell’Ars e alla Prefettura di Agrigento.

Il dato più clamoroso, già anticipato negli scorsi giorni ma che adesso trova conferma, è l’esclusione dall’Assemblea Regionale Siciliana di Carmelo Pullara. Il parlamentare uscente di Licata, candidato con la Lega, pur risultando il più votato dell’intera provincia di Agrigento con oltre 9 mila preferenze, non conquista un seggio utile alla rielezione. Non viene riconfermato neanche Giovanni Di Caro, deputato favarese uscente del M5S, che deve cedere il passo, per una manciata di voti, al “collega” di partito Angelo Cambiano

Sono sette, invece, i deputati agrigentini che occuperanno una poltrona a Sala d’Ercole (8 con Serafina Marchetta, originaria di Grotte, presente nel listino del presidente e candidata a Trapani). I parlamentari ufficialmente eletti sono Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera, con la nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro; Roberto Di Mauro, autonomista, che si appresta ad iniziare la sua quinta legislatura consecutiva; Michele Catanzaro, riconfermato tra le fila del Partito Democratico; Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, eletto con il Movimento Cinque Stelle; Giusi Savarino, riconfermata con Fratelli d’Italia; Riccardo Gallo, di Forza Italia, la cui presenza nel listino di Renato Schifani permette anche alla collega di partito e sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, di essere riconfermata all’Ars.