Schifani s’insedia a Palazzo d’Orleans, Musumeci: “Lascio Regione con carte in regola”

Il neo presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è insediato a Palazzo Orleans durante la tradizionale cerimonia di passaggio di consegne con l’uscente Nello Musumeci. Fra i presenti anche la moglie del neo governatore, Franca.

Il presidente della Regione uscente Nello Musumeci ha ringraziato quanti hanno sostenuto il suo lavoro nei cinque anni di governo a partire dalla giunta.

Le parole di Musumeci

“Ringrazio le forze politiche che in questi cinque anni hanno seguito e sostenuto la mia attività di governo: un governo stabile e che, tranne che per tre o quattro casi, non ha mai dovuto cambiare assessori”, dice il governatore uscente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso del passaggio di consegne con il nuovo presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans, a Palermo. “Non abbiamo mai vissuto un momento di crisi”, ha ricordato Musumeci, che ha anche ringraziato le forze di opposizione “che hanno esercitato il loro ruolo con particolare passione”. Dopo avere ringraziato anche gli assessori del suo governo e i dipendenti della Regione Siciliana, Musumeci ha sottolineato: “Abbiamo tenuto lobbisti, affaristi e mafiosi fuori da Palazzo d’Orleans e dai palazzi degli assessorati”. “Lascio una Regione con le ‘carte in regola’, con tante cose ancora da fare ma tante gia’ avviate, con tante cose che non abbiamo avuto il tempo di avviare ma lascio un Regione che ha ritrovato il decoro e credibilita’ istituzionale, e la sua efficienza”, continua Musumeci, “abbiamo compiuto in questi cinque anni un lavoro straordinario mietendo nel conto anche due anni di terribile pandemia. Nessun altro in questo contesto avrebbe potuto fare di piu'”, ha concluso.

Schifani ringrazia Musumeci:

“Mi hai lasciato in eredità due richiami e raccomandazioni che stanno dentro la mia mente: non accettare mai accordi al ribasso, e ti garantisco, lo dico al mio amico Nello, non li accetterò mai. E poi mi sforzerò di essere aperto al dialogo con tutti, con la maggioranza e le opposizioni che intendo incontrare; nulla di precluso con chi sta in Parlamento, se ci saranno delle proposte le valuteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando alla cerimonia d’insediamento, a fianco dell’ex governatore Nello Musumeci.