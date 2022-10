“Subito un piano energia e una legge per gli aiuti alle famiglie e alle aziende siciliane contro il caro bollette che mette a rischio l’economia della Sicilia. L’Ars venga convocata al più presto, non appena ci sarà la proclamazione di tutti i deputati. Non si perda tempo per avviare questa legislatura e si riduca al minimo lo spazio tra l’insediamento e l’avvio dell’attività legislativa. C’è una crisi di dimensioni spropositate alle porte e la nostra regione è tra le aree più fragili del continente europeo. Occorre riprogrammare la spesa dei fondi comunitari per affrontare al meglio il carovita che è diventato la vera emergenza della Sicilia. Sono certo che il presidente Schifani si farà carico di questi temi ponendoli al primo posto dell’agenda politica negli incontri, per la formazione del nuovo governo regionale, che avrà nei prossimi giorni con gli altri partiti della coalizione”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Prima l’Italia -Lega.