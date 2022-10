Agrigento, raid vandalico e furto nei locali del Centro per l’Impiego

Un raid vandalico, con annesso furto, è stato messo a segno nei locali del Centro per l’Impiego di Agrigento, in via Acrone. Ignoti sono riusciti ad entrare nella struttura attraverso l’apertura di una finestra.

Una volta dentro hanno preso di mira il distributore automatico rubando le monetine. Il bottino ammonterebbe a poche decine di euro. In corso di quantificazione, invece, i danni ai locali.

A fare la scoperta sono stati i dipendenti che hanno avvisato immediatamente le forze dell’ordine. Le indagini sono svolte dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.