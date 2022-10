Rubano due volte nella stessa ottica: denunciati tre giovani

Tre giovanissimi agrigentini sono stati denunciati dai carabinieri per furto in concorso. Due di loro sono minorenni, e per questo sono stati deferiti alla Procura dei Minori, mentre il terzo è appena diciottenne.

I tre sono ritenuti responsabili di due furti, messi a segno in appena ventiquattro ore, all’interno di un’ottica in via Atenea. Ad incastrarli le telecamere di sicurezza che insistono nella zona.

I fotogrammi mostrano i giovani in fuga con il bottino tra le mani. A denunciare l’accaduto i titolari dell’esercizio commerciale a cui erano stati sottratti alcuni occhiali da sole dagli espositori.