44enne ai domiciliari dopo condanna per abusivismo

Deve scontare una pena di quattro mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno così arrestato, in esecuzione di un provvedimento, un 44enne del posto.

L’uomo è accusato di abusivismo edilizio e in particolare per avere realizzato opere in assenza di autorizzazione o in difformità, e abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea. Il quarantaquattrenne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove espierà la pena.