Canicattì, tentano furto ma vengono messi in fuga da urla di una donna

Sorpresi a rubare da un furgone Ducato, dopo aver rotto il finestrino, vengono messi in fuga dalle urla della suocera del proprietario del mezzo.

È accaduto nel centro di Canicattì. Due malviventi hanno infranto il vetro della Fiat e stavano portando via una telecamera e anche il libretto di circolazione.

Non hanno fatto i conti però con la suocera del proprietario che, uscendo dalla chiesa, ha visto tutta la scena. Le urla hanno così messo in fuga i due ladri. Al via le indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì.