Canicattì, tentato furto al Liceo Scientifico: ladri messi in fuga dall’allarme

Tentano di mettere a segno un furto all’interno del liceo scientifico Antonino Sciascia ma vengono messi in fuga dall’allarme. È accaduto la scorsa notte in via Pier Paolo Pasolino dove ignoti, dopo aver rotto una finestra, si sono intrufolati nell’edificio scolastico con l’intento di svuotare le macchinette automatiche presenti nei corridoio.

Un colpo però non riuscito grazie all’attivazione del sistema di allarme che ha messo in fuga i ladri. Ancora una volta l’istituto è bersaglio di furti. Uno di questi, negli scorsi mesi, si è rivelato tragico quando, a cause delle ferite riportate, morì un giovane canicattinese. Al via le indagini per risalire all’identità degli autori.