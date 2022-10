Donna travolta da uno scooter trasportata d’urgenza in ospedale

Incidente stradale a Pachino, in Piazza Indipendenza angolo via Garibaldi tra uno scooter condotto da una ragazza e un pedone, una donna anziana. L’impatto ad ogni modo è stato violento e la poveretta è caduta in terra riportando una presunta frattura ossea.

Sul posto pertanto è giunta una ambulanza del 118, Polizia Municipale e una pattuglia del commissariato di via Tafuri di Pachino. Il traffico ha avvertito non pochi problemi visto che la zona è stata praticamente chiusa ai veicoli.