Eolie, Si riconosca il valore del comprensorio, attrattore di turismo per tutta l’Isola

“Gli abitanti delle Isole Eolie si sentono da troppo tempo abbandonati: ospedale, trasporti, servizio scolastico, sistema di raccolta dei rifiuti sono temi di vitale importanza per il comprensorio, sia sotto l’aspetto del miglioramento delle condizioni di vita e della sicurezza di abitanti e turisti, sia sul piano economico. Per tali ragioni è necessario intervenire con urgenza”.

Lo sottolinea il parlamentare regionale del Partito democratico, Calogero Leanza, questa mattina a Lipari per incontrare gli elettori che hanno sostenuto la sua campagna elettorale.

“Porterò all’Assemblea regionale siciliana le istanze degli isolani che chiedono interventi concreti – aggiunge il deputato a Sala d’Ercole – per rendere più vivibile l’arcipelago eoliano, dando respiro al comprensorio e migliorando l’offerta turistica su cui poggia integralmente l’economia delle Eolie e che rappresenta uno dei principali attrattori per tutto il turismo siciliano”.

“Sono tornato per programmare le iniziative da sostenere; chiederemo al governo regionale, subito dopo il suo insediamento, in modo molto chiaro e diretto, di riconoscere il valore delle Isole Eolie, ascoltando il disagio e le richieste dei cittadini, che finora non hanno ricevuto mai risposte concrete”, conclude Calogero Leanza.