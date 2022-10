Impugnativa sul personale regionale, Siad-Csa-Cisal: “Schifani liberi le somme in bilancio, solo così attueremo la riclassificazione”

“La decisione del Governo nazionale di

impugnare le norme sia sulla riclassificazione del personale della

Regione Siciliana che sull’incremento delle risorse per il salario

accessorio era purtroppo prevedibile: una scelta miope del precedente

Governo regionale e di alcune organizzazioni sindacali che ha prodotto

l’ennesima mortificazione dei lavoratori. Da tempo diciamo che l’unica

soluzione per attuare la riclassificazione dei dipendenti è impiegare

tutte le risorse già presenti nel bilancio dell’Isola, circa 42

milioni di euro, evitando che una parte consistente legata ai

pensionamenti vada in economia: ci sarebbero somme sufficienti per una

vera rivoluzione della macchina amministrativa. Una strada che avevamo

proposto al vecchio Governo, rimanendo inascoltati, e che speriamo che

il presidente Renato Schifani voglia accogliere nell’interesse dei

lavoratori e di tutti i siciliani”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e

Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal.