Libero Consorzio di Agrigento, contratti per interventi su scuole

Previsti nuovi interventi da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento su alcuni istituti scolastici di propria competenza. L’Ufficio Contratti e Gare ha stipulato, infatti, due nuovi contratti d’appalto relativi agli affidamenti, rispettivamente, del servizio per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico, e dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili scolastici (zona 7).

Il primo contratto è stato sottoscritto con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Giuseppe Marotta (Capogruppo) – G. Molinario, M. Iannarone, A. Nocifora, L. Palmeri e A. Collovà (Mandanti) con sede a Sant’Agata di Militello (ME), aggiudicatario della relativa gara (punteggio complessivo riparametrato 96,154 punti) per un importo contrattuale di 230.000,00 euro più Iva e oneri previdenziali. Il contratto relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili scolastici è stato stipulato invece con l’impresa SURIANO MICHELANGELO con sede a Borgetto (PA) che ha offerto il ribasso del 28,899% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 255.066,01 euro più Iva. Entrambe le gare sono state effettuate con procedura telematica.

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono le seguenti:

Liceo Scientifico “Leonardo” Agrigento

I.T.C.E.T. “L. Sciascia” Agrigento

I.I.S.“G. Galilei” Canicattì

I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” Canicattì

Liceo Scientifico “Sciascia” associato all’ I.I.S. “Ugo Foscolo” Canicattì

Liceo Classico “Linares” Licata

I.I.S. “Re Capriata” Licata

I.I.S. “E. Fermi” Licata

I.T.C.eG. “Curella” I.I.S. “E. Fermi” Licata

I.T.C.”Federico II” Naro

I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento

I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento a Porto Empedocle

I.P.I.A.M.”Miraglia”-I.I.S “Don Michele Arena”- Sciacca

I.I.S “Don Michele Arena”-I.P.C. “Friscia” Sciacca

Liceo Classico “Empedocle” Agrigento

Istituto Magistrale Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” Agrigento

Istituto Magistrale “M. L. King “ Favara

Liceo Scientifico “E. Majorana” Lampedusa.